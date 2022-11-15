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Булыкин оценил вероятность возвращения Слуцкого в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы Леонида Слуцкого на возвращение в РПЛ.

«Слуцкий давно уже не может добиться результатов. И решил уйти сам, не дожидаясь реакции руководства клуба. Что-то не ладится у него в футболе. Если посмотреть на то, где он работал и чего достигал, то можно говорить именно о футболе в целом, а не только о «Рубине». Может быть, у Слуцкого и будут предложения из РПЛ. Но ситуация говорит сама за себя. У нас есть пара человек, которым нравится, когда тренер устраивает шоу. Возможно, кому-то это нужно», — приводит VPrognoze слова Булыкина.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию. Специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10432553-bulykin-kriticheski-ocenil-perspektivy-sluckogo-v-rpl.html
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