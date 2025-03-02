Березовский заявил, что травма Сперцяна является потерей для «Краснодара»

Бывший вратарь сборной Армении по футболу Роман Березовский отреагировал на травму полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Травма Сперцяна — это огромная потеря для «Краснодара» и сборной Армении. Но давайте не будем торопиться с диагнозом. В Краснодаре сейчас холодно и при морозе особенно больнее любые повреждение ощущаются. Но мне просто непонятно, как судья, находясь в пяти метрах от эпизода и глядя это явно нарушение правил, даже не назначил штрафной. В любом случае хочу пожелать Эдуарду здоровья! Надеюсь, что все обойдется.», — заявил Березовский «РБ Спорт».

24-летний армянин получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне Сперцян забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 26 матчах за краснодарский клуб. Его контракт с командой действует до 30 июня 2026 года.

После 19 туров РПЛ команда Мурада Мусаева с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице. Самарский клуб набрал 19 очков и находится на десятой строчке.