Орещук ждет результативную ничью в матче «Рубина» и «Спартака»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ.

«Рубин» мне очень нравится, хорошая команда, и «Спартак» на ходу, поэтому тяжело сказать. Я думаю, что будет ничья. Команда Рашида Рахимова умеет играть в оборонительный футбол и ждать, терпеть, вот на этом и можно сыграть в первую очередь. Мне кажется, ничья будет результативной», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

9 марта «Рубин» примет «Спартак» в Казани. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.