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Газизов рассказал, когда пройдет тренировка с Махачевым и Нурмагомедовым

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов могут провести совместную тренировку с футболистами весной.

«Ислам Махачев давно не видел команду, он готовился к своему бою, мы его поздравили с победой. Он пришел на матч с «Динамо» (0:4), к сожалению, нам не удалось порадовать, но так бывает. Мы его всегда ждем, большое спасибо за его поддержку, я уверен, что он будет нас поддерживать в любой ситуации, а мы покажем свой дух, постараемся соответствовать нашим землякам», — цитирует Газизова ТАСС.

Газизов сообщил, что тренировка с участием Махачева и Нурмагомедова еще не состоялась. Он отметил, что такая тренировка запланирована на весну и будет общей для футболистов команды, детей, Ислама и Хабиба. Газизов добавил, что об этом была договоренность, но из-за того, что они находились в тренировочном процессе, а команда была на сборах, пока не получалось провести встречу. Однако, по его словам, тренировка обязательно состоится в Дагестане.

19 января Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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