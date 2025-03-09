Газизов рассказал, когда пройдет тренировка с Махачевым и Нурмагомедовым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов могут провести совместную тренировку с футболистами весной.

«Ислам Махачев давно не видел команду, он готовился к своему бою, мы его поздравили с победой. Он пришел на матч с «Динамо» (0:4), к сожалению, нам не удалось порадовать, но так бывает. Мы его всегда ждем, большое спасибо за его поддержку, я уверен, что он будет нас поддерживать в любой ситуации, а мы покажем свой дух, постараемся соответствовать нашим землякам», — цитирует Газизова ТАСС.

Газизов сообщил, что тренировка с участием Махачева и Нурмагомедова еще не состоялась. Он отметил, что такая тренировка запланирована на весну и будет общей для футболистов команды, детей, Ислама и Хабиба. Газизов добавил, что об этом была договоренность, но из-за того, что они находились в тренировочном процессе, а команда была на сборах, пока не получалось провести встречу. Однако, по его словам, тренировка обязательно состоится в Дагестане.

19 января Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.