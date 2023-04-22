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22 апреля, 23:38

Орещук: «Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, то мы потеряем его как личность и футболиста»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Эмоции после матча отрицательные. У «Динамо» сегодня ничего не получилось, начиная от обороны, заканчивая атакой. Что с Захаряном? Почему сегодня он не проявил себя? А до этого он что-то показывал? Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть. Если есть проблемы с платежом, надо отдавать его в аренду. Посмотрим, что с ним произойдет через год в таком случае. У Арсена длинный контракт с «Динамо». Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, он станет обычным футболистом чемпионата России. Таким образом, мы его можем потерять, как личность и как футболиста», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-zaharyan-pereros-rpl-arsenu-nado-uezzhat-potomu-chto-u-nego-net-motivatsii/
Арсен Захарян
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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