Масалитин: «Такие иностранцы, как Малком, нужны нашему футболу»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень хорошая игра двух команд, таких мало увидишь игр. В первом тайме «Зенит» пытался атаковать за счет опасных дальних ударов, «Динамо» огрызалось, проводило очень хорошие контратаки. Если бы повезло, то могли бы и забить, и даже не один мяч. Все-таки индивидуальное мастерство бразильских футболистов сказалось, Малком заработал пенальти, как говорится, в раздевалку. И в начале второго тайма он же очень хорошо исполнил свой коронный удар. Такие иностранцы и нужны нашему футболу, которые за счет индивидуального мастерства могут матч, который складывался неудачно, перевернуть в свою пользу.

В целом, игра так складывалась, что могла качнуться и в одну сторону, и в другую. Но мастерство бразильских футболистов определило судьбу матча. «Динамо» понравилось своими контратаками, если бы они до логического завершения доводили свои комбинации, то могли на очки рассчитывать в этой игре», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.