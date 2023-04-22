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22 апреля, 23:34

Масалитин: «Такие иностранцы, как Малком, нужны нашему футболу»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень хорошая игра двух команд, таких мало увидишь игр. В первом тайме «Зенит» пытался атаковать за счет опасных дальних ударов, «Динамо» огрызалось, проводило очень хорошие контратаки. Если бы повезло, то могли бы и забить, и даже не один мяч. Все-таки индивидуальное мастерство бразильских футболистов сказалось, Малком заработал пенальти, как говорится, в раздевалку. И в начале второго тайма он же очень хорошо исполнил свой коронный удар. Такие иностранцы и нужны нашему футболу, которые за счет индивидуального мастерства могут матч, который складывался неудачно, перевернуть в свою пользу.

В целом, игра так складывалась, что могла качнуться и в одну сторону, и в другую. Но мастерство бразильских футболистов определило судьбу матча. «Динамо» понравилось своими контратаками, если бы они до логического завершения доводили свои комбинации, то могли на очки рассчитывать в этой игре», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/22/20271925.shtml
Валерий Масалитин
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

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Локомотив

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