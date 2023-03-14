Орещук об Ивиче: «Тренер классный. Но его команды всегда играют от обороны»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Краснодара» после назначения сербского тренера Владимира Ивича.

— «Краснодар» Ивича вам уже понятен?

— Пока нет. При Сторожуке был совсем другой футбол. Ивич выстраивает игру гораздо прагматичнее. С шашками наголо, как любит Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ»), вперед уже никто не бежит.

— Вряд ли его радуют такие перемены.

— Зная Сергея Николаевича, я тоже сомневаюсь, что команда и дальше будет играть спокойно, размеренно, танцуя от печки. Он — поклонник живого футбола. Быстрого, комбинационного, атакующего. Все 90 минут! При новом тренере видим это лишь фрагментами.

— Стилистически Ивич и «Краснодар» совпадают?

— Скажем так — я удивился, что пригласили именно Ивича. Тренер-то классный. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар».

Ивич был назначен главным тренером «Краснодара» 4 января 2023 года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.