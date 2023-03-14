Влут ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Полузащитник «Урала» Рай Влут ответил на вопрос, не задумывался ли он о получении российского паспорта.

«Не задумывался о получении российского паспорта? Ха-ха! Никогда», — приводит Sport24 слова Влута.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.