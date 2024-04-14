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Орещук: «У «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, хватит ли «Зениту» мотивации, чтобы не растерять преимущество в четыре очка в РПЛ.

«Конечно, хватит. Здесь не мотивация, а опыт. Мотивировать Сергей Богданович умеет. Я в этом не сомневаюсь. Плюс премии тоже никто не отменял. Насколько я знаю, у «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги. Все прекрасно понимают, что в «Зените» оплачивается только первое место. Второе место никому не интересно. Я в этом не сомневаюсь. Тренерское мастерство и финансовая составляющая — две самые главные мотивации для футболистов «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

«Зенит» в матче 24-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1. На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, «быки» идут на второй позиции (43).

Источник: Спорт День за Днем
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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