Орещук: «У «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, хватит ли «Зениту» мотивации, чтобы не растерять преимущество в четыре очка в РПЛ.

«Конечно, хватит. Здесь не мотивация, а опыт. Мотивировать Сергей Богданович умеет. Я в этом не сомневаюсь. Плюс премии тоже никто не отменял. Насколько я знаю, у «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги. Все прекрасно понимают, что в «Зените» оплачивается только первое место. Второе место никому не интересно. Я в этом не сомневаюсь. Тренерское мастерство и финансовая составляющая — две самые главные мотивации для футболистов «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

«Зенит» в матче 24-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1. На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, «быки» идут на второй позиции (43).