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Орещук: «Не думаю, что уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в беседе с корреспондентом «СЭ» пояснил, как скажется на московском клубе переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«У «Динамо» хороший селекционный отдел, серьезный спортивный директор, у которого есть план А, B и С. У клуба должна быть стратегия, по которой он работает. У «Динамо» никогда не было проблем, потеряв игрока, приобрести нового. Там огромная база футболистов. Может, на каком-то этапе будет потеря качества, потому что футболиста нужно интегрировать в команду. Не думаю, что уход Захаряна станет большой потерей для «Динамо». Появятся деньги, на которые можно будет купить хорошего футболиста, который есть в списках клуба», — сказал Орещук «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых. Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Динамо» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 6 туров.

Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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