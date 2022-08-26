Орещук: «Не думаю, что уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в беседе с корреспондентом «СЭ» пояснил, как скажется на московском клубе переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«У «Динамо» хороший селекционный отдел, серьезный спортивный директор, у которого есть план А, B и С. У клуба должна быть стратегия, по которой он работает. У «Динамо» никогда не было проблем, потеряв игрока, приобрести нового. Там огромная база футболистов. Может, на каком-то этапе будет потеря качества, потому что футболиста нужно интегрировать в команду. Не думаю, что уход Захаряна станет большой потерей для «Динамо». Появятся деньги, на которые можно будет купить хорошего футболиста, который есть в списках клуба», — сказал Орещук «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых. Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Динамо» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 6 туров.