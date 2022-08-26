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Орещук — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Это большой шаг вперед для Арсена»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход российского полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

«До зимнего периода в том году, когда у Арсена были хорошие результаты осенью, он был во всех шорт-листах больших клубов. Зиму он провалил, играл чуть ниже среднего. В связи с обстановкой в мире, если интерес от «Челси» правда, то это большой шаг вперед для Захаряна. Это говорит о том, что у парня есть потенциал. Только вопрос в другом: что дальше? Не думаю, что Арсен готов играть в Англии. Там другой уровень футбола, а Арсен еще молодой и сырой. Они его купят и дальше что? Отдадут в аренду? Если «Челси» его купит и оставит на сезон в «Динамо», это будет идеальным вариантом. Он будет играть, физически окрепнет. А уйти в аренду непонятно куда, это не будет шагом вперед», — сказал Орещук «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых. Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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 Химки 6 2 1 3 8-9 7
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 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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