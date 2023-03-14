Орещук о Кади Боржесе: «Для «Краснодара» это находка. Игрок без слабых мест»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру бразильского новичка «Краснодара» Кади Боржеса.

— Бразильский новичок Кади Боржес, автор дубля в ворота «Динамо», чем хорош?

— Вот это находка! Идеально вписывается в игровую стилистику «Краснодара». Резкий, скоростной, мяч не передерживает. Полезен и в подыгрыше, и в завершении. На первый взгляд — без слабых мест.

Кади Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе этого года. 26-летний бразилец забил 2 гола в 4 матчах за российскую команду.