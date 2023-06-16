Орещук назвал фамилии тренеров, которые могли возглавить «Динамо» в 2016 году

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кто мог занять пост главного тренера бело-голубых после вылета команды в ФНЛ в 2016 году.

«На пост главного тренера после вылета команды в ФНЛ претендовали Кирьяков, Долматов, Бышовец, Чикишев и Колыванов. Была такая цель — взять кого-то, кто связан с «Динамо», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Орещук стал спортивным директором «Динамо» в 2016 году. Тогда команда впервые в истории покинула высший дивизион.