Гусев отказался рассказывать о своих планах после ухода из ЦСКА

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал о деталях своего ухода из стана красно-синих.

«Почему ушел? Мой комментарий уже выложила пресс-служба ЦСКА, Бабаев тоже все сказал. Все понятно. Да, я принял такое решение. Все написано, все и так есть. Все звонят, уже телефон горит. Давайте я отдохну, а потом будем говорить о предложениях и всем остальном», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Бывший полузащитник красно-синих руководил молодежной командой с октября 2021 года. Под его руководством армейцы стали чемпионами МФЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.