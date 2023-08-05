«Оренбург» — «Урал»: судья правильно удалил Мансилью за удар ногой

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На 7-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — «Урал» арбитр Рафаэль Шафеев быстро принял верное решение, показав красную карточку и удалив с поля футболиста хозяев поля Брайана Мансилью.

Тот, пытаясь выбить мяч, ударил ногой в живот Мингияна Бевеева. Помощь ВАР судье не понадобилась.