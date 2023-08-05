«Рубин» — «Спартак»: Бонгонда открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил на 19-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Спартаковцы выиграли борьбу в центре поля, Александр Соболев сделал передачу, а Бонгонда убежал один на один, обыграл Дюпина и закатил мяч в пустые ворота.

Для 27-летнего полузащитника это второй гол в текущем сезоне РПЛ.