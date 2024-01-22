«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция) — 2:2.

Узбекская команда вела до конца встречи со счетом 2:0 — забили Иброхим Юлдашев (42-я минута) и Тома Табатадзе (62-я минута). На 90-й минуте полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко отыграл один гол, а на 90+1-й минуте Данила Прохин сравнял счет.

На сборе в Турции «Оренбург» проведет еще один матч против македонской «Струги». Игра состоится во вторник, 23 января.