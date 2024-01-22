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«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция) — 2:2.

Узбекская команда вела до конца встречи со счетом 2:0 — забили Иброхим Юлдашев (42-я минута) и Тома Табатадзе (62-я минута). На 90-й минуте полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко отыграл один гол, а на 90+1-й минуте Данила Прохин сравнял счет.

На сборе в Турции «Оренбург» проведет еще один матч против македонской «Струги». Игра состоится во вторник, 23 января.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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13
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