Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

«Локомотив»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Локомотив» проведет зимние сборы в ОАЭ с 12 января по 28 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московский «Локомотив» вышел из отпуска 12 января. Подготовка железнодорожников к весенней части чемпионата пройдет в ОАЭ с 12 января по 28 февраля. За время учебно-тренировочного сбора команда Михаила Галактионова проведет 10 контрольных матчей. Расписание игр доступно в нашем материале, а также на официальном сайте клуба.

Трансляции товарищеских матчей московской команды покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке. Ближайшие показы:

24 января. «Локомотив» — «Акрон» — 14.00 по московскому времени.

31 января. «Локомотив» — «Урал» — время не определенно.

За полным расписанием можно следить на сайте сервиса.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Трепова отказалась признавать свою вину на последнем слове в суде
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции
ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина
Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»
«Зенит»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсон присоединится к команде сегодня вечером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости