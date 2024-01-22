«Локомотив»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Локомотив» проведет зимние сборы в ОАЭ с 12 января по 28 февраля

Московский «Локомотив» вышел из отпуска 12 января. Подготовка железнодорожников к весенней части чемпионата пройдет в ОАЭ с 12 января по 28 февраля. За время учебно-тренировочного сбора команда Михаила Галактионова проведет 10 контрольных матчей. Расписание игр доступно в нашем материале, а также на официальном сайте клуба.

Трансляции товарищеских матчей московской команды покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке. Ближайшие показы:

24 января. «Локомотив» — «Акрон» — 14.00 по московскому времени.

31 января. «Локомотив» — «Урал» — время не определенно.

За полным расписанием можно следить на сайте сервиса.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 31 очко.