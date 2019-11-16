«Оренбург»: справедливо, что Вилкова отстранили от работы на матчах РПЛ

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин отметил, что решение отстранить арбитра Михаила Вилкова от работы на матчах РПЛ является взвешенным и справедливым.

— Решение принято взвешенное, что тут еще сказать? Вы, наверное, видели, что на самом деле два пенальти не поставили в нашей игре, — цитирует РИА Новости Столыпина. — Справедливо. Конкретно в нашем матче все ушли недовольными. Тем более, он находился рядом, а люди все видели на повторе. Судья допустил ошибки, за которые надо отвечать.

Вилков был главным арбитром матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0). Работа Вилкова была подвергнута критике со стороны команды хозяев поля, а после глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр допустил ряд ошибок, не назначив два пенальти в ворота гостей. В пятницу глава РФС Александр Дюков сообщил, что Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ и не будет судить в ближайших турах.