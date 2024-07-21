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Сегодня, 20:20

Станкович: «Сегодня не получилось то, что «Спартак» нарабатывал в межсезонье»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ рассказал, какую игру хочет видеть в исполнении своей команды.

— Готова ли команда играть в тот футбол, который вы ей ставите: отсутствие четких позиций в центре, высокий прессинг и так далее?

— Начинать любой процесс всегда непросто. Непросто и получать такое поражение в первом матче. Но я ни в коем случае не сдамся. Уверен, это может и будет работать. Появится у нас и ротация. Сегодня просто, как я уже сказал, соперник удивил своими действиями, а у нас не получалось то, над чем мы работали в межсезонье.

— Команда заканчивала игру по схеме 4-4-2 с ромбом в середине?

— Да, это так. Был ромб с атакующими полузащитниками. Что-то нам удалось создать, но этого было мало, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Деян Станкович
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
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Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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