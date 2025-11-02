«Оренбург» дома обыграл «Сочи» и прервал серию из 8 матчей без побед в РПЛ

«Оренбург» победил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев отличились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, автогол на счету Михаила Игнатова. У гостей единственный мяч забил Франсуа Камано.

«Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. Клуб прервал серию из 8 матчей без побед — 5 поражений и 3 ничьих. «Сочи» с 8 очками — на 15-й строчке.

В 15-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграет на выезде с «Локомотивом» 9 ноября, «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.