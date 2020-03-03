Полузащитник Рикарду Алвеш продлил контракт с «Оренбургом» до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем до лета 2022 года pic.twitter.com/rZXgSzIGFC — ФК Оренбург (@fcorenburg) March 3, 2020

Алвеш — воспитанник «Порту», выступает за «Оренбург» с лета 2018 года, португалец перешел в российский клуб на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 26-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи в 18 матчах за оренбуржцев.