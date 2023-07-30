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Сегодня, 19:20

«Оренбург» представил розовую форму и пошутил о Личке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лукас Вера в розовом комплекте формы «Оренбурга».

«Оренбург» представил новую форму на сезон-2023/24.

Клуб презентовал комплект розового цвета видео, в котором полузащитнику Лукасу Вере перекрашивают волосы из белого в розовый.

Также в конце ролика клуб пошутил о бывшем тренере команды Марцеле Личке, который носил розовый свитер, когда работал с оренбуржцами. Сначала на экране появляется надпись «В 2023 году «Оренбург» стал первым в галактике футбольным клубом, посвятившим игровую форму свитеру бывшего главного тренера», после чего слова «бывшего главного тренера» меняются на фразу «прическе своего полузащитника».

Марцел Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года, в июне 2023 года чешский специалист покинул клуб и возглавил московское «Динамо».

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
2
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
5
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
6
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
7
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
8
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Сергей Божин

Сергей Божин

Факел

 2 0 2
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