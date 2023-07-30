«Оренбург» представил розовую форму и пошутил о Личке
«Оренбург» представил новую форму на сезон-2023/24.
Клуб презентовал комплект розового цвета видео, в котором полузащитнику Лукасу Вере перекрашивают волосы из белого в розовый.
Также в конце ролика клуб пошутил о бывшем тренере команды Марцеле Личке, который носил розовый свитер, когда работал с оренбуржцами. Сначала на экране появляется надпись «В 2023 году «Оренбург» стал первым в галактике футбольным клубом, посвятившим игровую форму свитеру бывшего главного тренера», после чего слова «бывшего главного тренера» меняются на фразу «прическе своего полузащитника».
Марцел Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года, в июне 2023 года чешский специалист покинул клуб и возглавил московское «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Сергей Божин
Факел
|2
|0
|2