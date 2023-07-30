«Локомотив» на выезде разгромил «Факел», Тикнизян оформил дубль
«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче второго тура чемпионата России со счетом 4:1.
Счет в этой встрече открыл форвард «Локомотива» Артем Дзюба, забив на 13-й минуте встречи. Ответный гол забил нападающий «Факела» Евгений Марков на 33-й минуте.
На 60-й минуте матча защитник московской команды Наир Тикнизян вывел свою команду вперед. Через 7 минут форвард «Локомотива» Сергей Пиняев забил третий гол железнодорожников.
На 89-й минуте матча Тикнизян забил заключительный мяч в этой встрече, оформив дубль и доведя счет до разгромного.
Стоит отметить, что железнодорожники нанесли 4 удара в створ ворот за всю игру, забив 4 гола.
В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Сергей Божин
Факел
|2
|0
|2