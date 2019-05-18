"Оренбург" победил "Уфу" и поднялся на седьмое место

"Оренбург" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в гостевом матче 29-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились полузащитники Рикарду Алвеш и Даниэл Мишкич.

"Оренбург" набрал 40 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Уфа" с 26 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Уфа" - "Оренбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Рикарду Алвеш, 15 (0:1). Мишкич, 87 (0:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Карп (Салатич, 46), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).

"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов, Терехов, Попович, Мишкич, Сутормин (Афонин, 90+2), Деспотович, Рикарду Алвеш.

Предупреждения: Салатич, 73. Аликин, 83.

Судьи: Матюнин. Мосякин (оба - Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

18 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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