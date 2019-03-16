"Оренбург" победил "Динамо", несмотря на удаление главного тренера

"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России. Столичная команда потерпела второе поражение кряду и опустилась на 12-е место в турнирной таблице, "Оренбург" на время поднялся на 7-ю строчку.

Единственный мяч в этой встрече забил форвард Джордже Деспотович.

Отметим, что в середине второго тайма арбитр Сергей Иванов удалил со скамейки главного тренера хозяева Владимира Федотова. Специалист активно выражал недовольство работой судьи, который не назначил пенальти в ворота московской команды.

Чемпионат России

20-й тур

"Оренбург" – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Деспотович, 52.

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 90+5), Попович (Афонин, 79), Деспотович (А.В.Козлов, 82).

"Динамо" (Москва): Шунин, А.А.Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 66), Луценко.

Предупреждения: Черных, 15. Бегич, 29. Бреев, 36. Хольмен, 38. Деспотович, 53. Андреев, 59. Луценко, 62. Тетте, 67. Попович, 74.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

16 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".