"Оренбург" отыгрался с 0:2 в матче против "Тамбова" и набрал первое очко в сезоне

"Оренбург" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2) в матче 5-го тура чемпионата России. Хозяева набрали первое очко в текущем сезоне, но остались на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги.

По ходу встречи гости вели со счетом 2:0 благодаря голам Седрика Гогуа и Хасана Мамтова. Под конец матча у "Оренбурга" дублем отметился Джоэль Фамейе – это его первые голы в сезоне.

На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален Валерий Чуперка.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Оренбург" – "Тамбов" – 2:2 (0:1)

Голы: Гогуа, 26 (0:1). Мамтов, 68 (0:2). Фамейе, 74 (1:2). Фамейе, 78 (2:2).

"Оренбург": Руденко, Кулишев, Сиваков, Шахов, Готлиб (Козлов, 34), Терехов, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), Мишкич, Маляров (Афонин, 44), Чуканов, Деспотович.

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Чуперка, Осипенко, Кулик (Карасев, 12), Килин (Бенито, 46), Конате (Мамтов, 68), Костюков.

Предупреждения: Чуперка, 34. Шахов, 75.

Удаление: Чуперка, 85 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Кукуян (Сочи). Еремин (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

10 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".

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