12:32 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" объявил о переходе Готлиба

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Защитник Эди Готлиб перешел в "Оренбург", сообщает официальный Twitter клуба. Он подписал контракт и был заявлен на участие в матчах премьер-лиги.

Футболист ранее выступал за "Хапоэль" (Акко) и "Хапоэль" (Тель-Авив).

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcorenburg/status/1158308627385671681

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