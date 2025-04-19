«Оренбург» — махачкалинское «Динамо»: гости вышли вперед на 28-й минуте

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

На 28-й минуте отличился защитник Темирхан Сундуков. 23-летний футболист забил первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.