«Факел» представит новую форму на игре с «Ростовом»

Воронежский клуб представит новую форму перед домашним матчем 25-го тура РПЛ с «Ростовом», который состоится в воскресенье, 20 апреля.

Черный комплект создан с уважением к традициям и культуре родного региона «Факела». Дизайн отражает характерные черты городской среды, а презентация этого комплекта — эстетику уличного футбола в Воронеже.

Проект показывает стремление клуба поддерживать тесную связь с футбольным сообществом региона, сообщает пресс-служба «Факела». Уникальный комплект формы создан в год 300-летия образования Воронежской губернии.