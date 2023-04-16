«Оренбург» — «Локомотив»: Тикнизян удвоил преимущество гостей
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян удвоил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Армянский хавбек отличился на 26-й минуте матча. После его удара с линии штрафной мяч попал в ногу форварду «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву и после рикошета залетел в ворота Николая Сысуева.
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|
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|45
|
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|13
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|
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|6
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|39
|
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|4
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|
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|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
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|15.04
|14:00
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Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
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Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
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|16
|
|
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Зенит
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|
|
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Крылья Советов
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