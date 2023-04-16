«Оренбург» — «Локомотив»: Тикнизян удвоил преимущество гостей

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян удвоил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Армянский хавбек отличился на 26-й минуте матча. После его удара с линии штрафной мяч попал в ногу форварду «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву и после рикошета залетел в ворота Николая Сысуева.