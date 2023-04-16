«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков оформил дубль, доведя счет до разгромного

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков забил гол в матче 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Россиянин отличился на 30-й минуте матча, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной — 3:0. Этот гол стал вторым для форварда в этой встрече.