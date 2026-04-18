«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков и Воробьев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Кантеро, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

Запасные: Косерик, Поройков, Касимов, Ценов, Ведерников, Рыбчинский, Куль, Голыбин, Аванесян, Квеквескири, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Погостнов, Чевардин, Вера, Щетинин, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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