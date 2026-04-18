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«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков и Воробьев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Кантеро, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

Запасные: Косерик, Поройков, Касимов, Ценов, Ведерников, Рыбчинский, Куль, Голыбин, Аванесян, Квеквескири, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Погостнов, Чевардин, Вера, Щетинин, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ.«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Локомотив

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«Оренбург» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 12.00 мск

«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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