«Оренбург» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 12.00 мск

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 18 апреля

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 24 туров премьер-лиги «Оренбург» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 45 очками располагается на третьей строчке в чемпионате России.

В 24-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Команда из Оренбурга в своем последнем матче премьер-лиги сыграла вничью с «Рубином» — 0:0.

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