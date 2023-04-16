Рапопорт считает, что судьям нужно разобраться с падениями Комличенко в штрафной

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о том, что «Ростов» пробил рекордное количество пенальти за текущий сезон РПЛ (14).

«Провокации в штрафной «Зенита» возможны. Я тут смотрел футбол с участием «Ростова» — кажется, они с «Торпедо» играли. Там в одном эпизоде не Комличенко держали, а он держал: зажал руку соперника и с ними упал. Так «Ростов» получил право на пенальти! Надо думать, как с этим бороться. Может, судья все-таки карточки должен показывать за такие дела? Получит Комличенко одну, две, три карточки — и тогда он все это закончит. А раз у него все это проходит, значит, форвард действует правильно. Он пытается выжать максимум из момента. Это судья неправ. Надо наказывать за такие провокации, а не ставить пенальти», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

В 23-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 16 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.