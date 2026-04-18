«Крылья Советов» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 24 туров премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 42 очками располагается на пятой строчке в чемпионате России.

В 24-м туре РПЛ команда из Самары сыграла вничью с «Ахматом» — 2:2. Армейцы в своем последнем матче премьер-лиги проиграли «Сочи» со счетом 0:1.

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