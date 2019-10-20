На 90-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади самарцев Дмитрий Комбаров пробил по мячу головой — и мяч угодил в руку другому защитнику «Крыльев» Никите Чернову.

Рука не находилась выше уровня плеч футболиста. По правилам игры в этом случае действия Чернова не являются нарушением, так как мяч попал ему в руку «непосредственно от головы другого игрока, который находился близко».

Рефери принял верное решение, но оно, к сожалению, вызвало массовый конфликт с участием игроков и тренеров обеих команд, Анюков даже нанес удар сопернику. В результате Анюков, а также главные тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Владимир Федотов и Миодраг Божович получили красные карточки. (Александр Бобров)

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