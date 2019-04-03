17:27 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" - "Крылья Советов": Бегич забил гол пяткой

1
Обсудить

"Оренбург" вновь вышел вперед в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 17-й минуте гол забил защитник Силвие Бегич.

Хавбек оренбуржцев пяткой поймал мяч, отскочивший к нему от игрока соперника после розыгрыша углового, и переправил его в верхний угол ворот.

 

Оренбург - Крылья Советов

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ