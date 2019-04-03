"Оренбург" - "Крылья Советов": Бегич забил гол пяткой

"Оренбург" вновь вышел вперед в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 17-й минуте гол забил защитник Силвие Бегич.
Хавбек оренбуржцев пяткой поймал мяч, отскочивший к нему от игрока соперника после розыгрыша углового, и переправил его в верхний угол ворот.
📹 Красавец-гол Силвие Бегича пяткой!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 апреля 2019 г.
📺 #ОренбургКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
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