"Оренбург" - "Крылья Советов": Бегич забил гол пяткой

"Оренбург" вновь вышел вперед в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 17-й минуте гол забил защитник Силвие Бегич.

Хавбек оренбуржцев пяткой поймал мяч, отскочивший к нему от игрока соперника после розыгрыша углового, и переправил его в верхний угол ворот.

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