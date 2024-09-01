«Оренбург» — «Динамо»: Москвичев отбил удар Тюкавина с пенальти, Перес забил автогол

Московское «Динамо» сравняло счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

На 65-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота оренбуржцев. Вратарь хозяев Богдан Москвичев отбил удар форварда бело-голубых Константина Тюкавина, однако мяч от руки защитника «Оренбурга» Матиаса Переса все равно попал в ворота.

Счет в игре, проходящей в Оренбурге, стал 1:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».