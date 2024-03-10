«Оренбург» — «Балтика»: пенальти назначен правильно. Почему судье не помог его ассистент?

На 69-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Балтика» судья Владимир Москалев ошибочно не зафиксировал игру рукой Кирилла Капленко в своей штрафной площади и не назначил пенальти в ворота калининградцев. В том моменте рефери не помог второй ассистент Хамид Талаев.

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Ошибка была исправлена на 72-й минуте — после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Павла Шадыханова и просмотра арбитром видеоповторов. Москалев убедился, что Капленко в борьбе с соперником сыграл в мяч левой рукой, и указал на 11-метровую отметку.

При этом судья не сделал объявление по стадиону об изменении своего решения. По неофициальной информации, на стадионе в Оренбурге для этого нет технической возможности.