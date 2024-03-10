«Оренбург» в конце матча вырвал победу у «Балтики»

«Оренбург» обыграл «Балтику» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:0.

Счет был открыт на 8-й минуте форвардом гостей Данилой Козловым. Однако после подсказки ВАР взятие ворот было отменено, так как Файме оказался в офсайде.

На 80-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин вывел хозяев вперед.

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. «Балтика» (14) идет 15-й.

31 марта «Оренбург» встретится с «Факелом». «Балтика» в этот же день сыграет с «Пари НН».