Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ. По его мнению, шансы бело-голубых на победу в текущем розыгрыше составляют 25 процентов.

«Чувствую ли в этой чемпионской гонке симпатии страны? Честно скажу — не знаю. Но думаю, что всегда, когда одна команда год за годом побеждает, другие болельщики хотели бы смены чемпиона. Я бы хотел, чтобы мы и «Краснодар» дали эту интригу. Оценил бы шанс на чемпионство «Динамо» в 10 процентов? Я бы хотел больше. Давайте дам 25», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

9 марта «Динамо» победило «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ (2:0). На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Лидером является «Зенит» (40), вторая строчка у «Краснодара» (39).

46-летний Личка возглавил «Динамо» в 2023 году. До этого он тренировал «Оренбург».