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«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье»

21:32
Амбруаз Ойонго. Фото ФК «Краснодар».
Амбруаз Ойонго. Фото ФК «Краснодар».
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Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение Амбруаза Ойонго. Левый защитник будет выступать за «быков» до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды.

Ойонго в начале 2018 года стал игроком «Монпелье». 6 мая дебютировал в лиге 1 в матче против «Нанта» и с тех пор провел за «паладинов» более 60 официальных игр.

С 2013 года призывается в сборную Камеруна. В ее составе 29-летний футболист отыграл 36 матчей, забил 2 гола, а в 2017 году стал обладателем Кубка африканских наций.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138420

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