«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение Амбруаза Ойонго. Левый защитник будет выступать за «быков» до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды.

Ойонго в начале 2018 года стал игроком «Монпелье». 6 мая дебютировал в лиге 1 в матче против «Нанта» и с тех пор провел за «паладинов» более 60 официальных игр.

С 2013 года призывается в сборную Камеруна. В ее составе 29-летний футболист отыграл 36 матчей, забил 2 гола, а в 2017 году стал обладателем Кубка африканских наций.