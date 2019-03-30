"Они слабенькие". Дзюба пошутил о вратарях "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба пошутил о вратарях команды в беседе Арсением Алексеевым - юным голкипером из Выборга. Вратарь побывал на тренировочной базе команды и получил автограф нападающего.

- Ты вратарем у нас будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, - сказал Дзюба на видео, которое опубликовал 47-й канал. - А у нас вообще видел, да, какие все вратари слабенькие – Луневы, Кержаковы...

Арсений Алексеев выступает за команду "Фаворит".

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