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«Он один из лучших вратарей России». Семак — об ошибках Лунева и сравнении с Кержаковым

11:50
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о голкипере Андрее Луневе. В прошедшем сезоне он допустил ряд ошибок и пропустил несколько матчей.

— Бывают удачные и неудачные матчи, а вратарские ошибки гораздо виднее, чем у полевых игроков, — цитирует Семака Sports.ru. — У Лунева была неудачная серия, но в моем понимании вратарская позиция не требует резкой смены. Если вратарь ошибся, нужно предоставить дополнительную возможность проявить себя, чтобы он был спокоен. Вратарь должен понимать, что одна-две ошибки не приведут к потере места в составе.

— В итоге вы посадили его в запас — на скамейке он провел три матча в РПЛ. Это было связано с неудачной серией или с хронической травмой, о которой вы рассказали чуть позже?

— Лунев действительно играл с травмой. Когда мы поставили в старт Кержакова, мы дали Андрею возможность долечить повреждение.

— Кержаков в конце первой части не допустил видимых результативных ошибок, уверенно начал предсезонку. В чем Лунев превзошел Кержакова, раз начал в старте вторую часть сезона?

— Мы смотрели на контрольные матчи и тренировки. На мой взгляд, когда Лунев находится в хорошей форме, он один из лучших вратарей России. На м

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fczenitspb/2810606.html

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