Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью и припомнил Хорватию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, болельщик «Зенита» Максим Траньков в своем Twitter резко отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова после матча 11-го тура чемпионата России (0:1). Игра прошла сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена».

29-летний Смолов в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит» жестко высказался о судействе и сопернике в этой встрече.

— Смолов заговорил... Хвала Хорватия (речь о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018. — Прим. «СЭ»), — написал Траньков в Twitter. - GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность.

Позже спортсмен удалил пост.

Огненное интервью Смолова после отмененного гола в матче с «Зенитом». Досталось всем