Огненное интервью Смолова после отмененного гола в матче с «Зенитом». Досталось всем

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов жестко высказался в перерыве матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом». В первом тайме арбитр встречи Михаил Вилков не засчитал его гол, усмотрев в предыдущем эпизоде нарушение правил. Судье пришлось прибегнуть к помощи ВАР.

— Ты иди в мини-футбол играй, е***, Олег! — сказал Смолов Олегу Шатову в эфире «Матч премьер». — Как только судья пошел смотреть повтор, я сразу сказал Рифату Жемалетдинову, что не засчитают. Ну еще бы нам засчитали гол против «Зенита». Можно сразу им первое место отдавать, б***, разыгрывать второе. Календарь под них. Мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. На день игру не переносят.

Не знаю, что еще могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. Против «Зенита» тяжело играть, они молодцы, у них хороший подбор исполнителей.

— Поняли, почему гол-то не был засчитан?

— Я не видел, был далеко от эпизода.

— Вы жестко высказались против «Зенита», теперь путь туда вам точно закрыт?

— Не знаю, вам виднее.