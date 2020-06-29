Олимпийская чемпионка Шишкина: «Почему в футболе такие агрессивные болельщики?»

Российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина опубликовала новый пост в своем Instagram. Она посвятила его болельщикам, оскорбляющим спортсменов в соцсетях.

— Каждыи? раз, когда я пишу о футболе, то сразу попадаю в 2-3 спортивных издания, — написала Шишкина. — Обычно комментарии на такие посты из серии: «Синхронка никому не интересна — сиди, молчи». Это самое безобидное.

Почему в футболе и других игровых видах спорта такие агрессивные болельщики? После того, как выложила пост, где написала, что футбол в России переоценен, то получила столько негатива, сколько не получала ни за один свои? текст. Чего только не писали в комментариях — и оскорбления и мат, только что смерти не желали.

Недавно узнала, что теннисистам, после проигранных ими матчеи?, болельщики, которые поставили деньги на их победу, пишут жуткие вещи. Некоторые спортсмены даже работают с психологами и закрывают соцсети, чтобы абстрагироваться от этого негатива и угроз.

?

Но только ли дело в ставках и проигранных деньгах? Не думаю. Возможно, сама напряженность и непредсказуемость, которая царит в игровых видах, настраивает людеи? агрессивно. И когда они смотрят на поле/корт/паркет, адреналин и агрессия накапливаются, а выплеснуть ее во время матча они не могут.

Раньше было больше фанатских стычек на улицах, это я помню еще по временам, когда училась в РГУФКСМиТе, он находится недалеко от стадиона «Локомотив». Во время проведения матча лучше было держаться от Черкизона подальше.

Но сеи?час наказание и контроль ужесточили. Разгневанные фаны перешли выплескивать свои? негатив в сеть, здесь это и проще — спрятался за аватаркои? и пишешь всякое «г».

Отдельное спасибо тем, кто пишет обоснованные комментарии, без оскорблении?, таких людеи? тоже немало.