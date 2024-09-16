Голенков — о поражении «Краснодару»: «Не хватило результативности»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение от «Краснодара» на выезде в 8-м туре РПЛ (0:2).

«Не хватило, в первую очередь, результативности. Моментов много было. Сами не забили, а нам забили», — сказал Голенков «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре желто-синие дома примут махачкалинское «Динамо».