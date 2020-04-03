Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал в эфире «СЭ» о том, как протекает его жизнь во время пандемии коронавируса.

— Я самоизолирован дома с тещей и тестем, потому что жена с детьми остались в Нидерландах и не могут вернуться. Сейчас есть время чем-то заняться и подумать, пока чувствую дискомфорт, но с этим интересным опытном нужно смириться.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.